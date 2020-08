Arma, DayZ a další hry od Bohemia Interactive v Humble Bundle

Humble Bundle občas skrývá velice výhodné balíčky her za skvělou cenu. Tentokrát portál spojil síly s českým nezávislým studiem Bohemia Interactive. To můžete znát například díky titulům, jako je Take on Mars, Take on Helicopters a samozřejmě Arma a DayZ.

Všechny tyto zmíněné tituly jsou na dva týdny v akci. Jak již bývá zvykem, Humble Bundle má několik cenově i obsahově rozlišných úrovní. Nejlevnější tradičně přijde na 1 dolar, tedy necelé euro. Dostanete v něm Steam klíče, jenž vám odemknou hry Take on Mars, Take on Helicopters, Fairy Tale, Carrier Command a především Armu X. Jedná se o balíček Army, ve kterém naleznete první i druhý díl s několika DLC.

Druhá úroveň, za přibližně 12 euro, skrývá navíc Ylands, UFO: Afterlight, Original War a oblíbenou Armu 3.

Třetí balíček obsahuje DLC do třetího dílu Army.

Za 26 euro pak získáte DayZ a Sci-fi rozšíření třetí Army s podtitulem Contact.

Zaplacenou částku lze rozdělit mezi vývojáře, Humble Bundle portál a charitu. Na výběr je Červený Kříž a Doktoři bez hranic. Akce platí do 18. srpna.