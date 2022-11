Arnold Schwarzenegger a Milla Jovovich pod stromeček ve hře World of Tanks

Poprvé v historii se na plátně sejdou Arnold Schwarzenegger a Milla Jovovich! V prosinci letošního roku budou tyto hollywoodské celebrity provázet hráče ve hře Holiday Ops napříč sérií World of Tanks na PC, mobilních zařízeních a konzolích. Ve hrách World of Tanks PC, World of Tanks Blitz a World of Tanks Modern Armor se sváteční sezóna určitě rozhoří naplno!

Ve filmovém traileru Holiday Ops se Arnie a Milla vydávají na zatím nejdůležitější misi - zachránit svátky pro Arthura a jeho syna Mikeyho. Připojte se k nim v kouzelném vlaku Holiday Express, který je zaveze do srdce prázdninové vesnice, ve hře World of Tanks.

"Hrála jsem hrdinku ve filmech založených na videohrách, ale tohle je vůbec poprvé, kdy jsem se já sama dostala do skutečné hry, a jsem připravená na akci!", říká Milla Jovovich, ambasadorka Holiday Ops/akční hvězda. "Dalším mým prvenstvím je, že hraji v hlavní roli s legendárním Arnoldem Schwarzeneggerem. S ním po mém boku povedeme hráče do kouzelné prázdninové vesnice a budeme rozdávat speciální dárky hráčům ve hře World of Tanks."

"Minulý rok jsem s World of Tanks zažil neuvěřitelný zážitek, a když jsem byl požádán o návrat, ihned jsem odpověděl 'I´ll be back'. Věděl jsem, že letošní akce bude opravdu výjimečná, a nemýlil jsem se. Je mi ctí hrát po boku úžasné Milly Jovovich, při naší první společné práci. Odměny a výzvy Holiday Ops jsou tentokrát ještě lepší a já mohu spojit dvě své oblíbené věci: svátky a tanky!", dodal Arnold Schwarzenegger, ambasador Holiday Ops/akční hvězda/majitel tanku.

Tankisté se s duem filmových trháků poprvé setkají v garáži, kde jim budou zadávat výzvy a úkoly. Když hráči tyto úkoly splní, získají předměty pro přizpůsobení Arnieho a Milly, jako jsou skiny tanků, tematické emblémy, nápisy, obtisky a velitelé. Hlasy Milly a Arnolda se objeví ve hře World of Tanks pro PC a konzole.

Christopher Chung, ředitel franšízy World of Tanks, uvedl, že je mu ctí, že Arnold a Milla poprvé v historii ozdobí obrazovky společně, a to ve hře World of Tanks.

"Stejně jako mnoho milionů našich hráčů po celém světě jsem v průběhu desetiletí sledoval filmy s Arniem a Millou zvlášť. Je to opravdu splněný sen, že můžeme spolupracovat s oběma světovými hvězdami na naší vůbec první oslavě svátků v rámci celé franšízy. Pro naše hráče bude připraveno něco speciálního, ať už si World of Tanks užívají na jakékoliv platformě," řekl Christopher.

Sváteční akce začínají 1. prosince a potrvají do 9. ledna 2023. Každá verze hry má vlastní sadu dat a svátečních nabídek, které jsou přizpůsobeny hře na dané platformě.

World of Tanks PC

1. prosince - 9. ledna 2023

Tankisty čeká řada misí a úkolů, za které získají exkluzivní úpravy Arnieho a Milly a možnost mít obě akční hvězdy Holiday Ops jako velitele tanků! Holiday Ops 2023 bude obsahovat speciální akční měnu zvanou Resources. A všechny sváteční aktivity budou založeny na sbírání a investování těchto zdrojů.

World of Tanks Modern Armor

13. prosince - 2. ledna 2023

Hráči se mohou v nadcházející sezóně připojit k týmu Arnolda nebo Milly a zúčastnit se akce Holiday Ops a lovů. Mohou získávat odměny tím, že budou pracovat na dosažení cíle svého týmu; získávat body, za které si budou moci vyměnit úpravy a obsah Holiday Ops.

World of Tanks Blitz

17. prosince - 27. prosince 2022

Ve hře World of Tanks Blitz je k dispozici kompletní kalendář aktivit Holiday Ops. Přihlaste se do hry a automaticky obdržíte dárek: Arnolda a Millu a herní bonusy. Vyhrávejte bitvy a získávejte odměny s tématikou Arnolda a Milly, jako jsou kamufláže, sběratelské předměty a to nejlepší - profil Arnolda.