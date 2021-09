Asus Zephyrus G14 AW SE - zahrajte si na hudebního producenta.

Minulý rok přišel Asus s horkou novinkou v podobě notebooku Asus Zephyrus G14. Jednalo se o nejvýkonnější 14palcový notebook na trhu, který plně využil potenciál nových mobilních procesorů od AMD. Hned po vydání se nám dostal do rukou jeden předprodukční kousek na osahání a později i finální verze na recenzi. Netřeba dodávat, že jsme chválili. Letos Asus přichází s novou generací, která obdržela čerstvé čipy od AMD i Nvidie. Vše navíc okořenila speciální edice ve spolupráci s Alanem Walkerem. Má slavný DJ vkus na komponenty, co taková speciální edice přináší a jak to vůbec dopadlo s evolucí modelu Zephyrus G14, se dozvíte v následujících řádcích.

Takhle by speciální edice měla vypadat

Asus ROG Zephyrus G14 AW SE se fyzickými parametry prakticky neliší od standardního letošního ani loňského modelu. Opět jde o velmi kompaktní notebook, jehož rozměry definuje 14palcový displej. Šířka 324 milimetrů zůstala, výška vzrostla o 2 milimetry na 19,9 a hloubka stejnou měrou na 222 milimetrů. Tyto větší rozměry ovšem platí jen pro speciální Alan Walker edici. Jinak notebook vůbec nepřibral. Kombinace hliníku a hořčíku se podepsala na váze pouhých 1,7 kilogramu.

Fyzické parametry jsou jedna věc, vzhled ale druhá. Hned při vybalení Zephyrusu G14 AW SE máte pocit, že jste zakoupili exkluzivní kousek. Notebook se ukrývá ve speciální krabici, která funguje jako DJský pult. Asus mu přezdívá ROG Remix a přesněji řečeno jde o sampler. Ten má řadu dotykových plošek a po připojení skrze USB-C vám umožňuje mixovat skladby a frajeřit na každé party. Hezkým detailem je podsvícení tohoto boxu laděné do "walkerovské modré".

Jelikož nejsme zrovna DJové, raději přenecháme praktickou ukázku profíkům.

Jakmile notebook vyndáte z této krabice, uchvátí vás asi ta nejlépe zpracovaná designová vychytávka za hodně dlouhou dobu. Záda notebooku zdobí látkový pruh s logy Alana Walkera a ROG. Nejde přitom o nalepený kus látky. Detailní pohled totiž odhaluje, že je celý pás propletený skrze záda displeje. Celé zpracování je naprosto precizní, z látkového pásu se nic netrhá, nic nevisí a podobně. Pokud by Asus nabídl časem podobné odlišení v normálních edicích, vůbec by to nebylo na škodu.

Nad samotným pásem je perforování, které ukrývá stovky malých modrých LED. Ty můžete pomocí softwaru rozsvítit prakticky dle libosti. Mezi praktická využití AniMe Matrixu patří zobrazení baterky, času, data, ale i vlastního loga. Přijít na tiskovou konferenci a ukázat podsvícené Grunex nám znělo jako velmi dobrý nápad. Asus v této edici přichystal také logo Alana Walkera. Na zádech si ale můžete zobrazit i fotku nebo Gif.

V balení dále nalezneme kšiltovku a ponožky v černém provedení s prvky ROG a Alana Walkera. Dále velmi praktické pouzdro na samotný notebook, které se nám velmi líbilo.

Posledním výrazným prvkem této verze Zephyrusu je klávesnice. Ta se zabarvila do černé a odstínů šedé. Na trojici kláves pak nalezneme modrou barvu. Speciální péči Asus věnoval písmenům A a W, samozřejmě jde o iniciály DJe. Ty jsou vyvedeny ve vzhledu jeho loga.

Klávesnici jsme minulý rok chválili až na jeden bod. Asus nabízí i bílou variantu notebooku a světlé klávesy spolu s bílým podsvícením nejsou dobrý nápad. Popisky totiž vidíte jen za světla nebo za tmy při zapnutém podsvícení. Jenže v praxi se dostanete do situací, které patří mezi tyto dvě hranice a lehké podsvícení vám popisky skryje. Dobrou zprávou je, že tento scénář se v tomto konkrétním případě neopakuje. My tak můžeme opět potvrdit, že klávesnice patří k těm nejlepším v noteboocích. Rozložení dává smysl, šipky jsou oddělené a tlačítka pro ztišení mikrofonu a úpravu hlasitosti dedikovaná. Přešlapy se nedějí ani u zapínacího tlačítka s podporou otisků prstů.

Touchpad Zephyrusu G14 AW obdržel lehkou úpravu připomínající hudební ekvalizér. Naštěstí Asus nešel do experimentů, co se textury týče. Touchpad působí na dotyk velmi příjemným dojmem, je hladký a řadí se mezi ty nejlepší. Do příště by ale mohl lehce povyrůst.

Producentský sen

Dostáváme se ke konektivitě. Rychlé USB-C 3.2 Gen 2 s podporou DisplayPortu, Další USB-C 3.2 Gen 2, dvě USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0, audio jack. Taková nálož konektorů by rozhodně slušela i velkému 15palcovému dělu. Asus vše vměstnal do kompaktního těla a má to snad jediný malý háček. Kvůli chlazení komponent se řada portů přestěhovala k bližší polovině bočních částí. Dvě USB-A tak budete mít po pravici v prostorách, kde se často nachází myš. Jde o kompromis vzhledem k velikosti, chlazení i počtu konektorů a výsledné řešení je nejmenší zlo. Poukázat na to ovšem musíme.

Chladit navíc notebook musí. Alan Walker si pro svou edici notebooku totiž vybral nadupaný 8jádrový Ryzen 9 5900HS s taktem až 4,6 GHz při turbu. Tento trhač asfaltu vám vystačí nejen na hraní, ale i producentskou práci na cestách. Silný procesor doplňuje grafika Nvidia RTX 3050 Ti se 4 GB VRAM, podporou DLSS a RayTracingu. Hodnota TGP se zastavila na 60 W, případně 75 W při Dynamic Boostu. Jaká je ale praxe? Na notebooku si v klidu zahrajete!

Vyzkoušeli jsme 10 různých titulů od kompetitivních her (CSko i LoLko dalo v klidu přes 200 FPS) až po grafikami obávaný Cyberpunk 2077. Notebook si s většinou příběhových her poradil na přednastavené střední detaily okolo 60 FPS. Teď ale pozor, všechny zkoušené tituly běžely na nativní QHD rozlišení, tedy 2560 × 1440 pixelů. Zde tedy klobouk dolů nejen před výkonem, ale i chlazením.

Oproti loňské verzi nám nový Zephyrus přišel lehce tišší, zejména pak nevydával vysoké tóny při maximálních otáčkách ventilátorů. Takto malý notebook se zkrátka chladit musí a bylo to znát na konstrukci. Ačkoliv se základna notebooku v některých místech až nepříjemně zahřála, klávesnice zůstala chladná a stejně tak místa, kde máte opřenou ruku.

Abychom se vrátili k onomu displeji, ten pokrývá 100 % DCI-P3 barevného spektra a obepínají ho jen minimálními rámečky po třech stranách. Obnovovací frekvence se zastavila na 120 Hz. Kompetitivní tituly na cestách tím pádem rovněž můžete hrát. Vše doplňuje 1 TB rychlého NVMe SSD a 16 GB DDR4 RAM, které lze rozšířit. Abychom měli kompletní specifikace pokryté, zmiňme WiFi 6, Bluetooth 5.1 a velkou 76 Wh baterii. Notebook vám tak při mírnější zátěži vydrží většinu dne. Velice praktickou funkcí je pak rychlé nabíjení, 50 % baterie za 30 minut ve spěchu rozhodně oceníte.

Jen pro fanoušky

Asus Zephyrus G14 AW SE je opravdu speciální. Velmi vydařená speciální edice potěší nejen fanoušky Alana Walkera, ale i moderního minimalistického, lehce kyberpunkového stylu. Jenže za tuhle edici dáváte 50 tisíc. Pokud nejdete nutně po vzhledu, rovnou sáhněte po obyčejné verzi Zephyrusu G14. Za tuto cenu si sice pohoršíte lehce s procesorem, ale Ryzen 7 5800HS v klidu na vše vystačí. Na 14 palcích rovněž hezky vynikne Full HD panel s vyšší obnovovací frekvencí 144 Hz. Zejména ale dostanete lepší grafiku RTX 3060 s 6 GB VRAM. Dalších pět tisíc ušetříte, pokud vás LEDky na zádech notebooku moc neberou. Výbava přitom bude stejná.

Speciální edici Alana Walkera proto doporučujeme jen skalním fanouškům. Pro všechny ostatní je tu klasický Zephyrus G14, který opět udělal skvělý dojem. Za své peníze v obou případech dostanete prémiový stroj s velkým výkonem v malém těle.