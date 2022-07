Automobily značky Tesla nabídnou podporu Steamu.

Elon Musk prozradil, že systém automobilů Tesla brzy nabídne podporu Steamu. Spolujezdci by se tak mohli bavit hraním titulů ze své knihovny i na cestách.

Twitter miliardáře Elona Muska, který vlastní 17 % podíl automobilky Tesla, překypuje vtípky, ale i užitečnými informacemi. Nedávná odpověď pod tweetem stránky Tesla majitelů potěší zejména hráče. Musk prozradil, že by se auta mohla dočkat podpory Steamu.

Tesly mají řadu senzorů a některé modely jsou schopné částečného řízení. Kvůli tomu musejí auto disponovat velkou výpočetní silou, která se podobá aktuální generaci konzolí. Rozjet hry lokálně na integrované obrazovce by tedy neměl být problém.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.