Baldur's Gate 3 míří na Xbox: Očekávaná hra dorazí na konzoli koncem roku

Výpravné dobrodružství Baldur's Gate 3 brzy dorazí na konzoli Xbox! Hra od Larian Studios, původně vydána pro PC, přivádí epický příběh, propracované postavy a nádherný svět Dungeons & Dragons na obrazovky televizí. S očekávaným vydáním koncem letošního roku přináší tato RPG perla nezapomenutelný zážitek i konzolovým hráčům. Ponořte se do magického světa Forgotten Realms a zažijte dobrodružství, které si budete pamatovat navždy.

Baldur's Gate 3, dlouho očekávané pokračování kultovní série fantasy RPG her, se chystá oslnit hráče na herní konzoli Xbox. Tato epická hra od vývojářského studia Larian Studios, která byla původně vydána pro PC, se chystá rozšířit svůj dosah na konzolové hráče a nabízí jim možnost ponořit se do fantastického světa Dungeons & Dragons přímo z pohodlí svého obývacího pokoje. Očekává se, že hra dorazí na Xbox koncem tohoto roku, což znamená, že fanoušci RPG her mohou zažít nezapomenutelnou dobrodružnou cestu na konzoli.

Baldur's Gate 3 přináší bohatý a propracovaný příběh, který zahrnuje složité postavy, nečekané zvraty a rozhodnutí, která mají skutečné důsledky. Hráči mají možnost vytvořit si vlastní postavu a prozkoumat rozsáhlý svět, který je plný magie, nebezpečných příšer a tajemství. Hra nabízí také možnost kooperativního hraní, což umožňuje přátelům spojit síly a projít si příběhem společně.

Jedním z nejvýraznějších prvků hry Baldur's Gate 3 je její vizuální a zvuková stránka. Detailní grafika, realistické animace a působivý zvukový design vytvářejí atmosféru, která pohltí hráče do světa Forgotten Realms. Přechod na konzoli Xbox přináší tuto vizuální nádheru i na velkou obrazovku televize, což poskytne ještě intenzivnější herní zážitek.

Xbox players, we hear you’re looking for more news on Baldur’s Gate 3. The game is on track for a December release.



We’ll see you at The Game Awards for the World Premiere™ of the exact release date.