Battle royale akce zasazená do Prahy brzy skončí

Multiplayerová hra The Masquerade - Bloodhunt nabízela dva taháky, totiž upíry a zasazení do centra Prahy. Ani to ale nestačilo, aby se titul stal dostatečně populárním. Tvůrci tak nastínili konec hry.

Konkrétně do hry nebude přidáván nový obsah. Od září ani nepůjde přímo kupovat obsah za reálné peníze, což bývá hlavním zdrojem příjmů zdarma hratelných titulů. Ačkoliv tvůrci herní servery zatím nevypnou, jejich životnost se bude odvíjet od zájmu hráčů. Ti ovšem nemají důvod se ke hře vracet, právě kvůli chybějícímu obsahu.

Hra zažila úspěch v létě minulého roku krátce po vydání. Odnášela si velmi slušná hodnocení díky svižné hratelnosti a skvělé atmosféře. Jak je ale vidět, ani tyto prvky z dlouhodobého hlediska nestačí.

Řada battle royale her byla v uplynulých letech ukončena. Například titul Hyper Scape od studia Ubisoft přežil jen dva roky a servery pro tuto hru byly vypnuty 28. dubna loňského roku.