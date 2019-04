Battle royale část Call of Duty: Black Ops 4 můžete hrát celý měsíc zdarma

Režim Blackout je po dobu dubna zdarma pro všechny herní platformy. Také dostává druhou mapu inspirovanou slavnou věznicí.

Obří popularitě žánru battle royale pomáhá také fakt, že dvě hlavní hry - Fortnite a Apex Legends jsou zdarma na všech hlavních platformách. Placeným kouskům, jako je Blackout v posledním dílu Call of Duty série nebo Firestorm v Battlefield V, se v těchto podmínkách konkuruje hůře.

Možná právě proto se studio Treyarch a vydavatel Activision rozhodli pro změnu a připravili dlouhou možnost hraní zdarma. Počínaje dneškem (2. dubna) až do konce měsíce je možné hrát Blackout zdarma na všech platformách, pro které Black Ops 4 vyšlo.

To znamená počítače (přes platformu Battle.net) a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Na konzolích je nutné vlastnit předplatné pro on-line hraní, tedy PlayStation Plus v případě konzole od Sony nebo Xbox Live Gold pro Xbox.

Kromě akce zdarma dostal Blackout režim novou mapu Alcatraz, která hráče vezme bojovat na ostrov se slavnou věznicí. Zatím je dostupná v PlayStation 4 verzi díky časové exkluzivitě a za týden se objeví na zbylých platformách.