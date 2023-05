Battlefield 2042 by měl dostat mapu inspirovanou českým městem

Tvůrci populární střílečky Battlefield odhalili, že v nové aktualizaci se virtuální konflikt přesune také na území České republiky. Konkrétně se podíváme na Moravu.

V oficiálním textu se hovoří o eskalujícím konfliktu a hromadění vojenských sil na okraji východní Evropy, konkrétně v Česku. Divize zvaná Nova Group se zde pokouší převzít kontrolu nad důležitým železničním spojem. V cestě jim stojí Moravská garda.

Zanedlouho po této oficiální správě přišel Insider Battlefield Bulletin s informací, že se mapa odhalí 3. června a půjde o lokaci inspirovanou městem Zlín. Konkrétně se mapa do hry dostane v 5. sezóně.

Konkurenční Call of Duty se v minulosti podívalo například do Prahy. Datadisk Secret Weapons of WWII pro Battlefield 1942 pak přinesl mapu vojenského letiště ve Kbelích. A opomenout nesmíme ani sérii Arma.

Po nedávném ukončení Vampire: The Masquerade - Bloodhunt odehrávajícím se v srdci Prahy tak jde o pozitivní zprávu a jsme zvědaví, jak se mapa do Battlefieldu 2042 autorům v Electronic Arts a studia DICE povede.