Battlefield 2042 by mohl být z části zdarma

Nevydařený Battlefield 2042 by se mohl z části otevřít všem hráčům. Spekulace naznačují, že by se to týkalo zejména herního režimu Portal, který pojí obsah z minulých dílů.

Po loňském vydání se nejnovější střílečka od studia DICE zmítá v problémech. Chyby ve hře a špatný technický stav v kombinaci s nevydařeným uvedením na trhu zapříčinily, že Battlefield 2042 hraje méně lidí než například Farming Simulator. Spekuluje se tak o přechodu na free-to-play model.

Hra by měla být zdarma jen z části. Konkrétně by šlo o režim Portal, ve kterém si hráči mohou navolit vlastní pravidla a mixovat obsah z minulých dílů. Jde o jakési pískoviště, jež si může každý přizpůsobit podle svého.

S informací přišel Tom Henderson. Podle něj hraje Battlefiled 2042 maximálně 50 tisíc hráčů, což je na tak obří značku, jakou Battlefield rozhodně je, velmi málo. Původně tvůrci měli zvažovat zpřístupnění celé hry nebo jen režimu Hazard Zone. Ten ovšem zajímá jen stovky hráčů a ničemu by jeho odemknutí pro všechny nepomohlo.

Je tedy dost možné, že Battlefiled 2042 z části bude zdarma. Herní režim Portal navíc vypadal jako slibné oživení i připomínka minulých, úspěšnějších dílů.