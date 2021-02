Battlefield opět vsadí na destrukci okolí, část hry možná bude zdarma

Nejznámější střílečka herního studia Electronic Arts se letos vrátí. Battlefield by měl opět lákat na své klíčové vlastnosti. Mezi ně patří rozlehlé mapy, realistické zpracování a online zápasy pro větší množství hráčů. Dále také prostředí, jež lze do jisté míry zničit. Tento prvek by měl být s novým dílem opět vylepšen, jak prozradil Tom Henderson, velmi důvěryhodný zdroj informací okolo Battlefieldu.

Podle Hendersona půjde zničit prakticky každou budovu na mapě. V dílech Battlefieldu zasazených do současnosti nalezneme i výškové budovy. Jejich destrukce a pád zřejmě vyvolá pořádnou spoušť na herní mapě.

Další spekulovanou novinkou je battle royale režim. Po vzoru Call of Duty: Warzone dost možná tento režim vývojáři zpřístupní zcela zdarma.

Jinak se opět počítá s klasickými herními režimy, třídami vojáků a jinými, pro hru typickými prvky. Battlefiled nejspíše obdrží také cross-play, tedy možnost hrát napříč PC a konzolemi. Hra by měla vyjít na nové i starší konzole Playstation a Xbox.

Více informací bychom se měli dozvědět v průběhu roku.