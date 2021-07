Battlefield představuje šílený režim Portal, přinese obsah z minulých dílů

Nový Battlefield 2042 se zaměří čistě na multiplayer, kterému dávají vývojáři patřičnou lásku. V režimu Portal se tak představí spousta obsahu z minulých dílů.

Připravovaná akční střílečka Battlefield 2042 nás nezavede jen do budoucnosti. Dlouho spekulovaný šílený režim Portal se stává skutečností a do hry přidá velkou řadu obsahu z minulých dílů. Portal bude součástí Battlefieldu 2042 jako herní režim a nalezneme v něm obsah z Battlefieldu Bad Company 2, Battlefieldu 3 a Battlefieldu 1942.

V editoru bude celá řada zbraní ze všech zmíněných her, také vozidla a samotné třídy vojáků. Pro začátek se dočkáme map Battle of the Bulge a El Alamein z Battlefieldu 1942, Arica Harbor a Valparaiso z Bad Company 2 a Caspian Border s Noshahr Canals z Battlefieldu 3. Tato šestice se dozajista časem rozroste.

Celý režim se skládá ze tří částí, přičemž v nich velkou roli hraje rozsáhlý editor a komunita. První část představuje ukázka od vývojářů. Zahrajeme si oficiální herní režimy, které představí možnosti Portalu. Ve druhé části vývojáři vyberou pravidelně ty nejlepší Portal režimy od komunity. Ve třetí části dominuje zapojení hráčů, kteří si mohou pomocí editoru vytvořit velmi specifická pravidla a celé herní režimy.

Ačkoliv režim vypadá na první pohled jako naprostý chaos, se správným vybalancováním by mohl fungovat a přitáhnout i hráče, kteří stále hrají starší díly. Pokud se navíc obsah bude rozrůstat, zůstane s námi Battlefield 2042 opravdu dlouho. Časem by totiž mohl nabídnou v podstatě kompletní obsah všech minulých dílů a víceméně by šlo o remake těchto multiplayerových složek.

Otevřená beta Battlefieldu 2042 proběhne od 6. do 11. září. Majitelé předobjednávek se do bety dostanu už 4. září. Plné vydání hry bude následovat až 22. října. Hráči, který si koupí gold a ultimátní edici mohou hrát již od 15. října. Titul vyjde na PC a konzole Xbox One, Xbox Series, Playstation 4 a Playstation 5.