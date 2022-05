Borderlands 3 zdarma, Epic rozjíždí letní rozdávání

Herní internetový obchod Epic Games Store přichází se začátkem léta s další várkou rozdávání známých her. Už nyní je k dispozici povedený titul Borderlands 3.

Epic několikrát za rok přichystá akci, při které rozdává větší a známější počítačové hry. Že tento čas nastal zjistíme, pokud se připravovaný titul na příští týden zahalí pod rouškou tajemství, v tomto případě za obrázek trezoru. Právě nyní se tomu tak stalo.

První titulem nabízeným před letní sezónou je Borderlands 3. Hra z roku 2019 od Gearboxu už při svém vydání sbírala jedno dobré hodnocení za druhým. Looter-shoot akci s kreslenou grafikou byste zkrátka neměli minout.

Titul bude dostupný do 26. května. Jaká hra bude následovat není známo. Epic totiž při tomto větším rozdávání často tajní do poslední chvíle, co nadělí.