Bulánci jsou na PC v plné verzi. Nyní se chystá vydání na Nintendu

Česká střílečka se dočkala kompletního vydání spolu s několika úpravami i opravami. Práce vývojářů ale nekončí.



Po necelém roce v předběžném přístupu se český titul Bulánci dočkal vydání v plné verzi. Ačkoliv střílečka již obsahuje režim pro více hráčů a dokonce nedávno dostala i omezenou verzi, která je dostupná zdarma na Steamu, tak aktuální přerod s sebou přinesl i další novinky.

"Po letech vývoje a téměř roce v předběžném přístupu máme tu čest vám oznámit, že Bulánci oficiálně opouštějí Early Access a vycházejí v plné verzi.," uvedlo studio SleepTeam v oficiálním prohlášení. Tvůrci však ještě nekončí a čekají je další práce, což potvrzuje i zveřejněná a pravidelně aktualizovaná roadmapa.

Spolu s vydáním vyšel i patch s několika úpravami, mezi které se řadí například dřív slibovaný elitní trénink, továrna na hrdiny, žebříčky a achievementy. Autoři přidali i nápovědu nebo žádanou možnost nastavení vlastního ovládání. Proběhla také optimalizace multiplayeru, změnily se časy potřebné k přebití některých zbraní, přidaly se další kapitoly bulánčí historie, a podporovatelé ze Startovače dostali nové bonusy. Zároveň proběhlo i několik oprav nahlášených chyb - kompletní výčet změn je dostupný na Steamu.

The Bulanci game just left Early Access, and the PC version has been officially released on Steam. We would like to thank everyone who helped us or who roots for us on our journey. We will do what we can to share the message of Bulanci with the world. https://t.co/w71t2hQS4F pic.twitter.com/Q9p1Dv7ynC