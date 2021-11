Bulánci mají stránku na Steamu, oznámení o hře přijde ve středu.

Extrémně agresivní polštáře mají svoji vlastní stránku na Steamu. Datum vydání předběžné verze by se mohlo odhalit již ve středu.

Bulánci patří k ikonickým českým hrám, které hrál nejeden školák, student i dospělý o přestávce v práci. Jednoduchá střílečka s na pohled nevinnými polštáři se po dvaceti letech vrací. V crowdfundingové kampani se na pokračování hry vybralo 7,3 milionu korun, tvůrci přitom požadovali jen zlomek této částky, konkrétně 500 tisíc.

Podle dostupných informací by Bulánci 2.0 měli vyjít v průběhu příštího roku. Tvůrci hodlají vpustit hráče do předběžné verze už za pár měsíců. O přesných datech bychom se mohli dozvědět již ve středu 17. listopadu v rámci speciálního streamu, který začne v 19.00. Do té doby se můžeme podívat na stránku na Steamu, kde má titul bohatý popisek s řadou informací.

Nároky na PC asi netřeba zmiňovat, hru rozjedete i na notebooku s integrovanou grafikou a 5 GB volného místa. Dokonce vám stačí i starší Windows 7. Zajímavější je výčet například zbraní. Těch bude ve hře sedm a doplní je herní režimy Deathmatch, Dobývání, Capture the Flag a Kampaň.

Mezi další prvky nových Bulánků patří:

Vtipné téma

Příběhová kampaň

On-line a lokální multiplayer

Až 8 hráčů na jednom zařízení / až 32 hráčů on-line

Kooperativní hra

4 rozdílné herní módy

Minihry

Personalizace bulánčího hrdiny

Historie bulánčího národa

Bulánčí poezie

Hra bude plně v češtině a angličtině. Dočkáme se editoru úrovní, podpory Workshopu Steamu, LAN kooperace a on-line bitev až pro 32 hráčů najednou.