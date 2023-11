Byl odhalen seznam her na Game Pass pro druhou polovinu listopadu

Objevte nové hry v nabídce Xbox/PC Game Pass pro druhou polovinu listopadu! Microsoft odkryl seznam nových titulů, včetně Persona 5 Tactica a Dune: Spice Wars. Kromě toho se můžete těšit na aktualizace her, jako jsou Grounded a Microsoft Flight Simulator. Připojte se k hernímu zážitku od 13. do 30. listopadu!

Microsoft prostřednictvím svých oficiálních zpravodajských kanálů zveřejnil přehled her, které se v druhé polovině listopadu objeví v nabídce předplatného Xbox/PC Game Pass. Tato nabídka zahrnuje čtveřici titulů, včetně nově vydaného taktického RPG Persona 5 Tactica a strategické hry Dune: Spice Wars, která bude mít svou premiéru na platformě Xbox. Mimo tyto čerstvé přírůstky stojí za povšimnutí také aktualizace stávajících her, jako jsou Grounded a Microsoft Flight Simulator.

Níže najdete seznam her, které budou přidány do Game Pass:

Coral Island (Xbox Series X/S, Cloud) - nyní dostupná

Persona 5 Tactica (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud) - dostupná od 17. listopadu

Dune: Spice Wars (Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud) - dostupná od 28. listopadu

Rollerdrome (PC, Xbox Series X/S, Cloud) - dostupná od 28. listopadu



A zde jsou nové aktualizace a rozšíření pro existující tituly:

Grounded: Make It and Break It Update - nyní dostupné

Microsoft Flight Simulator World Update XV: Nordics & Greenland - nyní dostupné

Valorant: Time to Duel or Die with Agent Iso in Episode_07 // Act III - nyní dostupné