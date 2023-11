Byl představen aktualizovaný Steam Deck s OLED displejem. Vydrží déle a má jas až 1000 nitů

Nový Steam Deck s OLED obrazovkou byl oficiálně představen. Společnost Valve vyslyšela prosby fanoušků a vyměnila LCD displej za OLED. Také se vylepšila výdrž baterie a zvýšil se jas displeje až na 1000 nitů.

Společnost Valve uvedla na trh kapesní herní konzoly Steam Deck již v roce 2021, a nyní konečně nastal čas na aktualizaci. Nový Steam Deck OLED je tady a jeho hlavní vylepšení prozrazuje už název. Už žádná LCD obrazovka, tentokrát dostanete OLED s podporou HDR a schopností jít až na jas 1 000 nitů, přičemž samozřejmě zobrazuje hlubokou černou, kterou jsou OLEDy známé.

Nový Steam Deck OLED má 7,4 palcovou obrazovku (předtím byla 7 palcová) s rozlišením 1280 × 800 a obnovovací frekvencí 90 Hz, 6nm APU, 16 GB LPDDR5 RAM, podporu Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3 a 50Wh baterii, která by měla vydržet 3-12 hodin hraní, což je podle Steamu o 30-50 % více než u modelů s LCD. Steam Deck OLED váží o 30 g méně než verze LCD. V balení dostanete také 45W nabíjecí adaptér s 2,5m dlouhým kabelem a pouzdrem na přenášení.

Steam Deck OLED bude k dispozici 16. listopadu. Můžete si ho pořídit s 512GB úložištěm za 569€ (13 999,-) nebo s 1 TB za 679€ (16 699,-). Cena staršího modelu s kapacitou 256 GB byla snížena na 419€ (10 299,-) a zůstane v prodeji jako základní varianta, zatímco verze LCD s kapacitou 64 GB a 512 GB budou postupně vyřazeny.

Introducing Steam Deck OLED. Featuring an HDR OLED screen, longer battery life, and faster downloads. Available November 16th.



