Call of Duty: Black Ops 4 dostává s novou aktualizací spoustu obsahu pro všechny herní režimy

Operation Grand Heist by měla nabídnout něco pro každého hráče, ať už vás nejvíc baví Blackout, tradiční hra více hráčů nebo zombie režim.

Studio Treyarch vydalo novou a velkou porci obsahu pro poslední díl série Call of Duty, tedy Black Ops 4 z října minulého roku. Jmenuje se Operation Grand Heist a přináší novinky napříč celou hrou. Novinky tak čekají na fanoušky všech tří hlavních částí.

Z důvodu partnerství Sony zatím nový obsah odstartoval pouze na konzoli PlayStation 4, zbylé platformy (počítače a Xbox One) se dočkají za týden. V minulosti exkluzivity trvaly vždy měsíc, takže čekání je nově mnohem kratší.

Grand Heist přináší hlavně nového specialistu do hry více hráčů, herní režim One in the Chamber a také spoustu úprav a vylepšení zbraní a hratelnosti obecně. Majitelé Black Ops Pass si mohou zahrát na dvou nových mapách.

Aktualizace dále rozšiřuje battle royale režim Blackout o nové lokace, přidané budovy či nový systém Prestige pro postupování po úrovních. Zítra - tedy ve čtvrtek - startuje režim Hot Pursuit pro Blackout. Majitelé Black Ops Pass navíc dostanou postavu.

Zombie režim obsahuje nový Gauntlet, herní perk a další drobnosti. Spoustu novinek navíc Operation Grand Heist teprve s časem přinese.