Call of Duty se odhalí v srpnu, první testeři si zahrají v říjnu

Co by to bylo za rok bez Call of Duty. Legendární střílečka se letos opět vrací a navázat by měla na Modern Warfare 2. Novinář Tom Henderson nyní sdílel novinky ohledně vydání.

K odhalení samotné hry má dojít 1. srpna. Titul bude mít na starosti studio Sledgehammer Games. Na Call of Duty se střídají tři různá studia, aby byla zachována roční kadence vydávání. Hra naváže na díl Modern Warfare 2.

První testeři si hru zahrají na konzolích PlayStation 6. až 10. října. Druhý test už bude otevřený i pro vlastníky počítačů a konzolí Xbox. Uskuteční se 12. až 16. října.

Předběžný přístup do kampaně bude následovat 2. listopadu. Hra by pak měla být kompletně přístupná 10. listopadu.

Call of Duty 2023 Reveal to be The Beginning of Augusthttps://t.co/bUALQ0uOBp - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 9, 2023

Nutno dodat, že jde o nepotvrzené informace a v herním průmyslu jsou odklady na denním pořádku. Call of Duty ovšem tento trend nepostihl tak jako jiné tituly.