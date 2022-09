Call of Duty: Warzone Mobile je ve vývoji.

Call of Duty je jednou z nejznámějších stříleček z první osoby. První díl vyšel před pořádně dlouhou dobou a vývojáři vytvářejí další a další díly. Kromě hry pro jednoho hráče se studio zaměřuje víc na multiplayer. Příkladem je Call of Duty: Warzone, které se drží na špici battle-royale her. Před krátkou dobou byl oznámen i jeho mobilní bratříček.

V posledních letech je žánr battle-royale her stále populárnější. Každý chce být tím jedním vítězem ve hře a jinak tomu není ani u Call of Duty s podtitulem Warzone. To přišlo krátce po obnovení série v roce 2019 a stalo se okamžitým hitem. Později vydané Black Ops Cold War přineslo multiplayer podobný předchozímu dílu a také další zbraně a postavy. To vše nakonec dorazilo do Warzone a podpořilo ekosystém hry.

A new @CallofDuty experience is heading straight for your phone 📱



📢Officially announcing Call of Duty®: Warzone™ Mobile!



Keep an eye on our new channels for more info as we head towards #CODNext. pic.twitter.com/GuGrhMMDIm - Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) September 8, 2022

Na Twitteru došlo 8. září k oznámení mobilní verze s názvem Call of Duty: Warzone Mobile, o které zatím nemáme moc informací. Víme, že se bude jednat o mobilní hru z univerza Warzone. K tomu všemu bude free-to-play, tedy úplně zdarma.

Detailní podoba zatím známá není. Je ale dost nepravděpodobné, že se ve Verdansku či Caldeře znovu střetne stovka hráčů. Přece jen, mobilní průmysl myslí na většinu lidí a utáhnout takové množství věcí by byl takřka nadlidský úkol.

Další informace bychom měli dostat příští týden, kdy proběhne akce COD NEXT. Tam se kromě detailů o tomto dozvíme podrobnosti i o připravovaném druhém díle Call of Duty: Modern Warfare 2 a budoucnosti celé značky.