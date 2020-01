Celou sérii Half-Life je možné hrát necelé dva měsíce zdarma

Valve si připravilo lákavou akci u příležitosti blížícího se vydání Half-Life: Alyx. Než se hra dostane do prodeje, můžete hrát zbytek série zdarma.

Zatím vydané díly Half-Life jsou dostupné již pěknou řádku let. Pokud vám přesto nějaký unikl a série vás zajímá, můžete si jakoukoliv hru zahrát zcela zdarma.

Valve skrze platformu Steam oznámilo, že jsou všechny díly Half-Life zdarma až do vydání nového VR pokračování Half-Life: Alyx, které vyjde někdy v březnu. Na hraní bez placení máte tak zhruba dva měsíce.

Hrát můžete celkem sedm her, kromě Half-Life 2 společně s Episode One a Episode Two také starší díly a to konkrétně:

Half-Life

Half-Life: Opposing Force

Half-Life: Blue Shift

Team Fortress Classic

Odkazy na jednotlivé hry můžete nalézt třeba přímo v oznamovacím příspěvku.