Cenzura pro videohry zrušena: svastiku už vývojáři neskrývají

Doposud byly nacistické symboly ve videohrách a počítačových hrách v Německu zakázány, regulační úřad pro zábavní průmysl ale nyní zákaz zrušil. Tvůrci tak mohou svastiku a podobně ve svých hrách začít používat. Zprávu přinesl server CNN.

Pokud jsou nacistické symboly v dané hře považovány za "společensky adekvátní", tak je mohou tvůrci použít, sdělil ve čtvrtek regulační úřad. Musejí však mít umělecký význam nebo být použity v odkazu na nějakou konkrétní historickou událost.

Rozhodnutí úřadu přichází potom, co se nejen v Německu, ale i v celém herním světě koncem minulého roku rozhořela debata o cenzuře nacismu ve videohře Wolfenstein 2: The New Colossus. Příběh je zasazen do alternativní reality, v níž nacistické Německo vyhrálo druhou světovou válku a zestárlý Adolf Hitler stále žije.

Ve hře jsou však nacistické symboly zcenzurovány. Místo hákového kříže je na červených vlajkách neutrální trojúhelníkový symbol a samotný Hitler dokonce nemá knír. Podobnou cenzurou v Německu v minulosti prošly i další populární hry jako například Call of Duty: Black Ops, South Park: The Stick of Truth nebo Indiana Jones a poslední křížová výprava.

Ředitelka úřadu Elisabeth Seckerová nyní ke zrušení zákazu dodala, že na filmy se řadu let cenzura nevztahovala, jelikož byly považovány za umělecké dílo. Tohle tak bude nově platit i pro videohry a počítačové hry.

Zákon samotný ale jinak zůstává nezměněn. Stále platí, že v zemi našeho západního souseda je znázorňování nacistických symbolů na veřejnosti ilegální. Nově interpretováno je pouze používání v zábavním průmyslu.