Co by hráčům nemělo chybět na startu nového školního roku

Prázdniny skončily, to však nutně neznamená, že musíš skončit s hraním počítačových her, ba naopak. Hraní se stane super únikem ze světa povinností. Jediné, co teď potřebuješ, je ten správný hardware pod rukama a na uších.

Zvuk na prvním místě

Pojďme se na celý ekosystém podívat postupně. Za nejdůležitější považujeme zvuk, skutečný hráč totiž nutně potřebuje vtáhnout do hry. Nám se osvědčili headsety SteelSeries z nové řady Arctis. Výrobce nabízí několik variant lišících se nabízenými funkcemi, zvukový přednes a kvalita mikrofonu je na výborné úrovni, takže záleží na tobě a tvých vlastních preferencích.

Pokud hledáš headset za rozumnou cenu při zachování vynikající kvality podívej se na SteelSeries Arctis 1. Nedávno uvedená novinka navazuje na své předchůdce a přináší kvalitní reprodukci zvuku, odnímatelný ClearCast mikrofon v moderním elegantním designu s nastavitelným vyztuženým hlavovým mostem a pohodlnými náušníky s polstrováním z AirWeave tkaniny. Jedná se o multiplatformní headset kompatibilní s počítačem i konzolemi PS4, Xbox a Switch. Pokud tě i hraní omrzí, díky nízkému profilu a lehké kompaktní konstrukci sluchátek je lze snadno vzít s sebou ven.

Každý další headset z této hojně oceňované série nabízí něco navíc, ať je to USB konektivita, USB externí zvuková karta, bezdrátové či bluetooth připojení, RGB podsvícení, ovládání poměru hlasitosti ze hry versus z aplikace pro komunikaci, prostorový zvuk DTS Headphone:X v2.0. Záleží na tvém očekávání a finančních možnostech. Optimálním herním headsetem pro ryzího hráče z hlediska nabízených funkcí bychom označili SteelSeries Arctis 5. Ultimátní je pak Arctis Pro s externí zvukovkou GameDAC nebo bezdrátová verze Arctis Pro Wireless, u které nehrozí újma při rage quit situaci a náhlém vystřelení od počítače s kabelem připojenými sluchátky.

Přesnost ve tvých rukou

Neméně důležitou součástí herního doupěte a rozdílovým faktorem mezi tebou a soupeřem je myš. Zde už tak konkrétní být nelze vzhledem k subjektivním nárokům každého hráče na velikost, tvar, hmotnost a také styl úchopu, tedy držení myši. Co však můžeme vyzdvihnout je senzor, vybavení a celkový dojem.

SteelSeries ve své aktuální nabídce nabízí myši pro praváky řady Rival a symetrickou Sensei. V ruce jsme dřímali jak nejlevnější Rival 110, tak plně vybavenou bezdrátovou Rival 650 Wireless. Faktem je, že nejvíce nám k ruce přirostl model Rival 310, který za normální cenu poskytuje skutečně mnoho muziky. Srdcem je originální optický senzor SteelSeries TrueMove3 vyvíjený ve spolupráci s renomovanou společností PixArt poskytující tzv. 1-to-1 tracking tedy sledování pohybu "jedna ku jedné". Když jsme na počátku tématu myší mluvili o výhodě či nevýhodě oproti soupeři, tak toto je přesně ten chybějící kousek skládačky. Za zmínku stojí také Rival 710 pro nenasytné hráče prahnoucí nejen po kvalitním provedení a senzoru, ale i po něčem navíc. Myš s displejem? Ano, Rival 710 na přední části levého boku disponuje OLED displejem s možností vlastní stylizace.

Kvalitní povrch je základ

Podložky pod myš jsou často přehlíženou drobností, ani my ji nebudeme věnovat příliš času. Zapomenout na ni by ale byla chyba. Po tom co SteelSeries oznámilo dovršení jubilejních 10 milionu prodaných kusů oblíbených QcK, rozšířilo portfolio o další různé řady. Kromě standardní hladké verze bezešvů je k dispozici mohutnější "Heavy" verze, ohraničená švy "Edge", s tvrdým povrchem "Hard" a s RGB podsvícením "Prism Cloth". Každá z nich pak v několika velikostech.

Co na srdci to na klávesnici

Klávesnice, byť používáš nejčastěji WSAD, je tvým spojencem s virtuálním světem a měla by splňovat veškeré tvoje požadavky. Při pohledu na portfolio SteelSeries nemůže být situace při výběru jasnější. Jedna věc jsou požadavky, druhá finance a nejlepší na tom všem je, že i když zvolíš tu nejlevnější, nesáhneš vedle.

Výrobce si se všemi dal dostatek práce a na samotném provedení je to znát. Apex 150 je jednoduchou klávesnicí s 5zónovým RGB podsvícením, standardním rozložením kláves včetně numerického bloku, dle specifikací a z vlastní zkušenosti odolá polití vodou díky speciální membráně a dvěma odvodným kanálkům.

S vyšší cenovkou se pochopitelně zvyšuje také vybavenost, všechny modely jsou k dispozici ve dvou variantách bez a s numerickým blokem. Novinka uvedená tento rok se pyšní spínači s nastavitelnou výškou aktivace. Jinými slovy si v případě Apex Pro, resp. TKL verze, můžeš manuálně nastavit citlivost stisku v rozmezí 0,4 až 3,6 mm. Samozřejmostí je bytelná konstrukce, kvalitní OmniPoint spínače a RGB podsvícení. Pomyslnou třešničkou na dortu je přítomnost OLED displeje podobně jako nejvyššího modelu myši.

Když si k tomuto výčtu produktů připojíme také uživatelsky velmi přívětivý a funkční software SteelSeries Engine 3 musí rozhodnutí pro výběr příslušenství padnout právě na SteelSeries.