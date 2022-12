Co přináší prosincová nabídka Prime Gaming?

Nabídka od Amazonu s názvem Prime Gaming se s příchodem prosince obměnila a v posledním měsíci letošního roku nabízí osm her a nějaké doplňky. To vše pro své předplatitele. Na co se tak odběratelé předplatného mohou těšit?

Předplatitelé předplatného Amazon Prime se měsíčně mohou těšit na několik výhod, mezi které patří stejnojmenná služba pro streamování seriálů a filmů, jedno předplatné na platformě Twitch zdarma a také službu Prime Gaming.

Prime Gaming nabízí každý měsíc několik her zdarma a stojí jen několik eur měsíčně. Za celý rok tak může poměrně pěkně rozšířit vaší herní knihovnu a pomoci vám se startem ve hrách pro více hráčů. Na jaké hry se předplatitelé mohou těšit v posledním měsíci roku 2022?

Quake

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Banners of Ruin

Brothers: A Tale of Two Sons

Spinch

Desert Child

Doors: Paradox

Nejzajímavěji vypadající je hra Brothers: A Tale of Two Sons, kooperační titul, který nabízí hraní za dvě postavy, a to pouze s jedním ovladačem. Nechybí ani emocionální příběh. Nesmíme opomenout ani střílečku Quake.

Co se týká bonusů pro multiplayerové hry, tam se hráči mohou těšit na kapsle, posilovače zkušeností a kosmetické úpravy pro hrdiny.

Apex Legends

Dead by Daylight

Fall Guys

FIFA 23

Grand Theft Auto Online

League of Legends

Realm Royale

Zatímco pro Grand Theft Auto to znamená peníze, pro League of Legends pro změnu šampiony a herní měnu. V redakci jsme ale velmi zvědaví, co hráči dostanou v rámci předplatného Prime Gaming příští rok.