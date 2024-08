Coca-Cola představuje limitovanou edici inspirovanou Marvel hrdiny, s ní můžete vyhrát cestu do Disneylandu

S nápoji Coca-Cola a Coca-Cola Zero se můžete ponořit do světa Marvel hrdinů a padouchů. Tato exkluzivní edice vám umožní soutěžit o výlet do Disneylandu v Paříži.

Marvel hrdinové a padouši jsou známí po celém světě díky komiksům a filmům, a nyní je můžete objevit i na sběratelských plechovkách.

Na nich najdete známé postavy jako Captain America, Ms. Marvel, Doctor Strange, She Hulk, Daredevil, Wolverine, Deadpool, Thanos, Juggernaut nebo Loki.

Soutěž Coca-Cola x Marvel: The Heroes proběhne od 12. srpna do 1. listopadu 2024. Na vítěze hlavní ceny čeká třídenní výlet pro čtyři rodiny do Disneylandu v Paříži.

Fanoušci Marvelu se mohou těšit také na limitovanou edici oblečení, která zahrnuje bundy, kšiltovky, mikiny a trička s vašimi oblíbenými hrdiny a padouchy.

Stačí si koupit Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero, naskenovat QR kód z obalu a zadat PIN zpod víčka. A kdo ví, možná se na vás usměje štěstí a vyhrajete jednu ze stovek cen. Více informací naleznete zde.

Svět Marvelu je také přístupný prostřednictvím aplikace Coke, kde po naskenování QR kódu a zadání PINu získáte jedinečný zážitek.