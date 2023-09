Counter-Strike 2 skoro pro všechny! Přichází Inferno i velká vlna pozvánek

Counter-Strike 2 už je každou chvíli na spadnutí. Dnešní noční update masivně rozšířil okruh hráčů způsobilých k tomu, aby si mohli užívat uzavřenou betu nadcházející verze hry z milované franšízy Counter-Strike. Pro Čechy k tomu stačí pouze kompetitivní rank a Prime účet.

Dočkali jsme se toho všeho, co jsme čekali, a ještě mnoho dalšího. Zatímco se internetem již nějakou chvíli šířily informace o tom, že budou nové ranky, či že se bude přecházet na MR12 verzi hry, nyní je všechno potvrzeno. A Valve přidává mnoho dalších třešniček na dort. Tak se na to podívejme!

Změny ranků na jednotlivých mapách

Kromě toho, že Valve změnilo ranking v Premier módu (k čemuž se záhy dostaneme), také uzavřelo ranky na jednotlivé mapy. Předchází se tak praxi, že hráči specificky hráli pouze jednu nepopulární mapu, na níž se perfektně vypracovali na nejvyšší rank ve hře - Global Elite - ale na ostatních mapách hráli málo nebo vůbec, takže jejich rank vůbec neodpovídal jejich praktickému využití v kompetitivním zápase. Novinkou tak je, že hráči budou mít svůj rank omezený na určitou mapu. Existuje tak potenciál pro to, abyste si uhráli Global Elite na Officu, na Miragi ale budete pořád Silver 1.

Další velkou změnou je specifický ranking pro Premier mód. Takzvaný CS Rating odrazí vaše celkové hodnocení v Premier módu. Na jeho základě se poté můžete umístit do CS2 Leaderboard, tedy žebříčku nejlepších hráčů v daném regionu. Pro nás to bude poměrně složitější záležitost, protože to vyžaduje, aby daný hráč byl mezi nejlepšími tisíci hráči v Evropě. A to bude asi trochu oříšek. Leaderboard ale zjevně může být využíván jako taková náhrada FPL, jelikož se tím vytříbí opravdová CS2 špička a organizace si tak můžou vytipovat hráče, které by třeba chtěli ozkoušet do Academy týmu.

Očekávanou novinkou je také příchod nechvalně proslulého Inferna mezi aktivní mapy. Inferno se dočkalo totální přestavby, ale je nutno uznat, že vypadá opravdu famózně.

Na Infernu už se ale klasického zápasu do 30 kol nedočkáme. Valve v kompetitivním módu, potažmo i na Major turnaje, přechází na tzv. MR12 formát, tedy že maximální počet kol na jednu polovinu je 12. Místo toho, aby jeden tým zvítězil s 16 body tak stačí, aby tým měl bodů 13, jak tomu například bylo v Counter-Strike 1.6, a jak posléze převzal třeba i konkurenční Valorant. Valve ale na druhou stranu přidalo i přesčas - pakliže skončí hra remízou 12-12, bude se hrát pouze jediný přesčas o maximálně šesti kolech. To tedy znamená, že se zápas potenciálně prodlouží na původní formát MR15 a zvítězí tak tým s 16 body. Oproti Valorantu však tenhle princip nefunguje na vůli hráčů, přesčas se bude hrát automaticky a nelze jej prodloužit, pokud i přesčas skončí remízou. Pak teprve bude oběma týmům přiznána remíza do statistik.

Beta skoro pro všechny

S pravděpodobně posledním velkým updatem před vydáním kompletní hry se Valve rozhodlo obdarovat téměř všechny aktivní hráče. Pakliže tedy na účtě máte libovolný CS:GO kompetitivní rank a pokud máte ověřený účet (tzv. Prime), stačí otevřít hru a nahoře si rozkliknout pozvánku do uzavřené bety a dát stahovat. Jediný problém může nastat, pokud trávíte většinu času na serverech z regionu Asie a Oceánie - tam ještě beta není dostupná. Pakliže ale hrajete většinu svých kopmetitivních her na evropských serverech, můžete se svobodně pustit do pilného tréninku na plné vydání!