Čtveřice her zdarma včetně Total War a Quake 2

Tento týden nenaděluje jen Epic. Bethesda rozdává klasiku v podobě Quake 2. Za týden dokonce půjde získat třetí díl.

Minulý týden byl ohledně her zdarma relativně slabý. Chuť si ovšem lze spravit novými akcemi. Ty totiž zahrnují i velmi známe tituly jako Total War a Quake. Než se k nim dostaneme, pojďme si projít tradiční nabídku od Epic Games Store.

Do 20. srpna je možné si zdarma do knihovny přidat děsivou akci jménem Remnant: From the Ashes. Jedná se o akční střílečku, ve které se postavíte proti nejrůznějším nestvůrám. Hra nabízí i režim spolupráce.

Druhým titulem je The Alto Collection. V podstatě se jedná o úplně opačný žánr než u předchozí hry. The Alto je oddechová nenáročná hra s jednoduchým vzhledem.

Nyní ke speciálním akcím. Na Epic Games Store je rovněž zdarma k dispozici Total War Saga: TROY. Jde spíše o menší díly z Total War série, který nás zavede na bojiště Trojské války. Tato akce platí jen do 14. srpna 15:00 našeho času. Na nic proto nečekejte.

Poslední titul se nenachází na Epic Storu, nýbrž u Bethesdy. Herní studio, které stojí například za sérií Fallout, nabízí ve svém klientovi hru Quake 2 do 16. srpna zcela zdarma. Musíte k tomu ovšem mít Bethesda účet a aplikaci. Na tuto akci poté naváže rozdávání třetího dílu série Quake.