Cyberpunk 2077 multiplayer nakonec bude díky fanouškům

Vývoj Cyberpunku 2077 provázelo mnoho problémů, což vedlo k velkým změnám v plánech vývojářů. I když byl oficiální multiplayer zrušen, hra se nyní dostala do rukou nadšených moderů, kteří pracují na jeho oživení.

Po vydání hry se vývojáři museli soustředit na opravy a stabilizaci hry místo původně slibovaného obsahu, jako bylo příběhové rozšíření nebo multiplayer. Po vydání DLC Phantom Liberty byl vývoj hry oficiálně ukončen.

Nyní se však do hry pustil jeden z moderů, známý pod přezdívkou JuiceHead, který se označuje za "amatérského programátora a nadšence." Na multiplayeru pracuje od roku 2021 a v posledních videích ukazuje poměrně dobře zpracovanou synchronizaci pohybu hráčů a vozidel, kterou demonstruje ve dvou základních režimech: deathmatch a závody. JuiceHead však přiznává, že synchronizace vozidel stále není dokonalá.

Cyberpunk 2077 kooperaci nečekejte

Ti, kteří doufají v možnost hraní příběhové linie v kooperaci s přáteli, budou pravděpodobně zklamáni. Multiplayer je navržen jako platforma nebo sandbox, podobně jako neoficiální multiplayer pro GTA. Hráči si budou moci vytvořit vlastní herní servery, programovat své herní módy a pozvat další hráče na svůj server.

V poslední době je populární mezi streamery tzv. GTA V roleplay, kde hráči předstírají různá zaměstnání a vedou virtuální životy založené na vlastním příběhu a interakcích s ostatními hráči. Podobný koncept by mohl být implementován i do Cyberpunk 2077 multiplayeru, čímž by se otevřely nové možnosti pro komunitu a další zábavu ve světě Night City.