Death Stranding míří do Game Passu

Dříve exkluzivita pro konzole PlayStation, dnes hra dostupná pro PC a brzy i předplatitele Game Passu od Microsoftu. Sam Porter Bridges se vydá na cestu vstříc dalším hráčům.

Death Stranding od Kojima Productions patří nejen k velmi opěvovaným, ale také kontroverzním hrám. Donášení balíčků totiž může znít pro někoho nudně, nicméně základní myšlenka je velmi dobře provázána s nápaditým příběhem a pečlivě vytvořeným světem.

Samotná hra původně vyšla pro PlayStation 4, později se dostala i na počítače díky spolupráci s 505 Games. Od 23. srpna bude hra dostupná také na PC Game Pass, tedy předplatné od Microsoftu. Na konzole Xbox se nicméně hra nepodívá.

Jde o další znatelný přírůstek do předplatného. Četnost portů PlayStation her na PC se za poslední měsíce začala zvyšovat a kromě Death Stranding si můžeme zahrát třeba God of War, Spider-Mana a brzy také The Last of Us Part 1 remake.