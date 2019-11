Detroit: Become Human konečně hlásí přesné datum vydání, dorazí v prosinci

Nejnovější hra od studia Quantic Dream dostala přesné datum vydání. Demoverze bude nakonec dostupná až ve stejný den.

Francouzské studio Quantic Dream již na počítače přineslo své původní PlayStation exkluzivity v podobě Heavy Rain a Beyond: Two Souls. Na nejnovější Detroit: Become Human hráči stále čekají.

Z dřívějších informací to vypadalo, že hra vyjde později na podzim, nakonec dorazí 12. prosince. Zatímco předchozí dvě hry nabídly měsíc před vydáním demoverzi k vyzkoušení, ta pro Detroit se objeví až s vydáním hry. Obojí najdete na Epic Games Store.

Stejně jako zkušební verze pro PlayStation 4 nabídne hráčům k okusení prvotní misi hry, kde se jako hlavní postava představí Connor - jeden z trojice hratelných androidů.

Počítačová verze hry nabídne podporu 4K rozlišení a samozřejmě ovládání uzpůsobené klávesnici a myši. Zájemci budou moci rovněž využít gamepad.

Tvůrci se pochlubili již dříve, že se hry prodalo přes 3 miliony kusů.