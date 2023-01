Detroit: Become Human prodal již osm milionů kopií.

Detroit: Become Human je hrou, která se odehrává ve futuristických Spojených státech amerických, kde má každý obyvatel svého androida. Hru vyvíjelo studio Quantic Dream, a to se nyní pochlubilo faktem, že již prodalo osm milionů kopií.

Poslední hra studia Quantic Dream vyšla v roce 2018 pod názvem Detroit: Become Human. Zavedla nás do Spojených států amerických, které jsou značně modernizované a s běžnými činnostmi vypomáhají lidsky vypadající androidi.

Hra vyšla v roce 2019 na počítačích, a to rok a půl po vydání na konzoli PlayStation 4, kde se dočkala velké základny fanoušků. Přestože studio Quantic Dream vydalo ještě dvě hry, a to Heavy Rain a Beyond: Two Souls. Ty ale nebyly tak úspěšné jako Detroit.

Vývojáři se nyní pochlubili, že v součtu na obou platformách prodali osm milionů kopií, nezapočítali do toho přitom objevení titulu v předplatném PlayStation Plus. Quantic Dream by nyní měl pracovat na dvou titulech. Jedním z nich je Star Wars: Eclipse a další je blíže nepředstavený.