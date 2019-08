Digitální obchod rozdává thriller Alan Wake a bojovku For Honor zdarma pro PC

Studio Epic neustále zásobuje hráče hrami zdarma, aby je nalákalo k vyzkoušení svého obchodu a digitální platformy. Aktuální dvě hry si zvlášť zaslouží pozornost.

Herní studio Epic Games, kterému se v poslední době daří hlavně díky gigantickému úspěchu battle royale hry Fortnite, už nějaký ten měsíc provozuje vlastní obchod s hrami jako férovnější alternativu k dominantnímu Steamu.

Jednou ze strategií, jak získat hráče je kromě exkluzivních her rovněž rozdávání starších kousků zdarma. Pravděpodobně se vám nestane, abyste navštívili tento obchod a zrovna neprobíhalo rozdávání nějakého titulu.

Aktuálně (od 2. do 9. srpna) nabízí Epic Games Store rovnou dvojici her pro počítače. Stačí si je přidat na účet a už jsou vaše napořád. Jedná se o povedený thriller Alan Wake a novější bojovku For Honor, kterou vydavatel Ubisoft stále zásobuje aktualizacemi.

Obchod nedávno rozdával třeba hry Limbo, Torchlight nebo This War of Mine. Po aktuální dvojce bude zdarma 3D puzzle hra GNOG.