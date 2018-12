Digitální obchody spustily tradiční obří vánoční výprodeje

Hráči mají příležitost, jak se na zimu výhodně zásobit hrami. Výrazně byly zlevněné také absolutní novinky, které jsou na trhu jeden či dva měsíce.

Je to opět tady. Období vánočních svátků a obří slevy na spoustu digitálních her. Svoje tradiční každoroční výprodeje už spustilo Sony, Microsoft, Valve na své platformě Steam a také Electronic Arts přes Origin (vydavatel své hry už nenabízí přes Steam).

Jestli se letošní slevy nějak liší od těch předchozích, je to velký propad cen prakticky nedávno vydaných her. Například Battlefield V spadl na konzolích zhruba o 40 % a dá se pořídit okolo 1000 Kč. PC verze je na tom ještě lépe a přes Origin přijde na 30€, to je v přepočtu asi 780 Kč. Dodatečný obsah bude zdarma, takže není nutné kupovat Premium pro kompletní zážitek.

Podobně spadlo dobrodružné Shadow of the Tomb Raider, které je také na trhu doslova chvilku. Na konzolích stojí okolo 1000 Kč, na obou platformách záleží, jako u dalších slev, jestli si platíte Xbox Live Gold či PlayStation Plus, v takovém případě máte ještě lepší cenu. Na Steamu přijde PC verze hry na 30€.

Poslední Assassin's Creed z letošního října s podtitulem Odyssey, které hráče bere do antického Řecka stojí podobně jako Shadow of the Tomb Raider na konzolích a také na Steamu. Poměrně o dost byla zlevněna exkluzivita Marvel's Spider-Man pro PlayStation 4.

Například Microsoft se chlubí, že napříč digitálním portfoliem nabízí přes 800 slev, takže je pochopitelně nelze všechny vypsat. Všechny obchody nabízí skutečně velmi dobré slevy a naznačují (slevami na nové hry), že se nevyplatí kupovat v den vydání…

Jako první skončí se slevami Steam a Microsoft a to 3. ledna. Origin a PlayStation Store ukončí slevy 11. respektive 12. ledna.