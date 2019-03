Dnes vychází masivní on-line střílečka The Division 2 pro všechny hlavní platformy

Ubisoft vydává druhý díl masivní akce ze světa Toma Clancyho, který slibuje zužitkování zkušeností, které studio nabralo díky prvnímu dílu a zpětné vazby na něj.

Na pultech obchodů právě dnes přistává The Division 2 od francouzského vydavatele Ubisoft. Hra spadá do žánru masivních on-line stříleček, jako je třeba nedávno vydané Anthem nebo starší Destiny 2.

Dvojka celkem dost navazuje na první díl, děj se ovšem přesouvá z New Yorku přímo do Washington D.C., tedy do samotného politického srdce USA. Zde na hráče čekají ještě větší výzvy a hledání léku na virus, který už v prvním díle zdecimoval herní svět.

The Division 2 je opět rozdělené na několik částí. Příběhovou část doplňují kooperativní mise určené většinou pro postavy na maximální úrovni (tzv. endgame obsah pro udržení komunity ve hře) a tradiční on-line hra více hráčů, kde je možné pověřit síly s ostatními hráči v několika režimech.

Společně s vydáním hry zatím nejsou k dispozici recenze, protože se jedná o rozsáhlou hru a recenzenti se do hry nedostali s předstihem, což bývá u podobně strukturovaných on-line her poměrně běžné. Recenze se tak začnou objevovat v následujícím týdnu.

The Division 2 vyšlo pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.