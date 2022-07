Do Battlefieldu by se mohla vrátit kampaň

Battlefiled 2042 se zaměřil čistě na multiplayerový zážitek. U příštího dílu by to ovšem mělo být jinak, jak naznačuje nábor na novou pracovní pozici.

V americkém městě Seattle shání studio EA člověka, který by se stal ředitelem designu a pomohl vytvořit příběh a mise k novému Battlefieldu. Po loňském díle zaměřeném jenom na režim pro více hráčů by tak šlo o výraznou změnu a návrat ke kampani v Battlefieldu.

ICYMI: According to a job listing by EA, Marcus Lehto's Seattle studio is looking for a Design Director to manage the design team & design vision of a "new #Battlefield single player campaign experience" while embracing "the core tenets" of the franchise https://t.co/iqKW84dpKQ. pic.twitter.com/UEZdHVVvaW