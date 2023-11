Do Fortnite má zamířit Eminem i Lego

Slavná videohra spojí své síly s nejpopulárnějším rapperem i značkou stavebnic. Novinky lze očekávat ve finále čtvrté sezony.

Renomovaným dataminerům a leakerům se podařilo ukořistit informaci, že slavný rapper Eminem bude součástí finále čtvrté sezony Fortnite v rámci živého přenosu nazvaného Big Bang. Událost proběhne 2. prosince 2023. Americká hudební ikona tak bude mít podobné vystoupení ve hře, jako jej dřív pořádali Travis Scott a Marshmello.

Na závěr koncertu se pak ve Fortnite opět změní herní mapa. Podle leakera přezdívaného HYPEX se bude jednat o dosud největší akci svého druhu a bude mít úctyhodnou velikost přes 1,5 GB.

The Fortnite "BIG BANG" Event will be the BIGGEST one to date. It's 1.5GB+ making it the biggest in terms of files size alone ‼️



It'll also feature Eminem, LEGO, Rhythm Mode & Racing Mode. Here's the OFFICIAL Image 🔥 pic.twitter.com/AtsNIwpSMR