Dočkáme se Dying Light 3? Tvůrci se hráčů ptají na hlavní postavu

Série Dying Light to má dobře našlápnuté. Jednička nastartovala zajímavou franšízu a druhý díl už se zařadil mezi plnotučné AAA tituly. Není tak divu, že se mluví o pokračování. Autoři sice další hru zatím neoznámili, ale něco zřejmě chystají.

Tymon Smektala, ředitel vývoje ve studiu Techland, se nedávno na Twitteru ptal, jakou profesi by měla mít postava ve třetím díle. Na výběr byl noční běžec, přeživší, Pilgrim nebo zaměstnanec organizace GRE, která ve hře hraje velkou roli.

DISCLAIMER: This is not Dying Light 3 announcement :)



But - we were chatting today overseeing last details for the Gut Feeling update (3 days to go!), and we couldn't agree...



...so please help: if we do DL3, would you be most excited if the main hero was (as a "profession"):