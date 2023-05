Druhý Spider-Man nebo remake Metal Gear Solid 3, PlayStation chystá velkou konferenci

Virtuální konference PlayStation Showcase vysílané volně například na YouTube patří k těm nejzajímavějším z celého roku. Jedna taková se aktuálně chystá a dorazit by měla ke konci měsíce.

Úniky informací naznačují, že další PlayStation Showcase spatří světlo světa v týdnu okolo 25. května, naznačuje novinář Jeff Grub. Sony toho má mít v záloze opravdu hodně. Vidět bychom měli nové záběry ze Spider-Mana 2, multiplayeru The Last of Us nebo nové projekty.

I said "week of May 25" because that's probably the latest that week it could happen. But it could happen earlier. I just don't want to say week of May 21 and then people get mad when it doesn't happen on a Sunday.