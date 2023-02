Epic Games rozdává strategii a tichou akci

Minulý týden si zájemci mohli zdarma přidat Adios a Hell is Others, které rozdával Epic Games Store. Nyní obchod rozdává další dvojici her, tentokrát titul, ve kterém půjde hlavně o plížení, a jednu strategii.

V tomto týdnu na hráče čeká v rámci Epic Games Store další dvojice titulů, které si až do příštího čtvrtka mohou přidat. Jmenovitě se jedná o Dishonored: Death of the Outsider a City of Gangsters.

Dishonored: Death of the Outsider

Hra si bere spousty dobrého z předchozích dílů a přidává k tomu něco svého tak, aby přinesla ještě lepší zážitek. Akční adventura, ve které je vaším úkolem se plížit a nepřátele zabíjet potichu anebo vůbec.

City of Gangsters

Ve druhém nabízeném titulu se podíváme na zoubek řízení města jako boss mafiánského doupěte, který se postupně vypracuje na vrchol města a začne mu vládnout.

Oba tituly si můžete vyzvednout do 9. února, kdy nabídku vystřídají jiné hry.