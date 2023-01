Epic Games Store nabízí nové hry zdarma

Zatímco minulý týden Epic Games Store nabízel pouze akční adventuru Epistory - Typing Chronicles, tento týden si hráči mohou vybrat ze dvou titulů, jeden z nich je čistě příběhovou záležitostí, zatímco ten druhý je noir střílečkou.

Epic Games Store tento čtvrtek uveřejnil další nabídku her zdarma a za nás jistě je, na co se těšit.

Adios

Hra Adios vyšla v roce 2020 a vžijete se v ní do pracovníka na prasečí farmě v americkém Kansasu. Po nějaké době si ale všimnete, že něco nesedí a spletenec začnete odhalovat.

Hell is Others

V Hell is Others budou vaším nepřítelem jak hráči, tak počítače. Jedná se totiž o žánr PVPVE, který sází na střílečku z pohledu ptačí perspektivy. Ve hře se podíváme do Century City, kde zastřelíme každého, koho potkáme, protože krev je něco, za co se v tomto městě platí.

Na přidání titulů máte čas do 2. února 17:00, kdy v platnost vstoupí další nabídka.