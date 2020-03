Epic Games Store rozdává tři další hry zdarma, opět týden

Jsou to sice kousky z nezávislé produkce, ale zato dostanete zdarma rovnou tři. A za týden bude mezi hrami zdarma AAA hra Watch Dogs.

Obchod Epic Games Store pokračuje v rozdávání her, které je slíbeno ještě minimálně na celý letošní rok. Od dnešního dne do 19. března si na účet můžete přidat trojici indie her.

Jedná se o Anodyne 2: Return to Dust, které netradičně kombinuje 3D a 2D prostředí. Dále o oddychovou plošinovku Short Hike a poslední hrou je adventura Mutazione.

Opět platí, že hry si stačí přidat na účet a již vám zůstanou napořád.

Epic Games Store ještě stihlo prozradit, že za týden, tedy od 19. března bude zdarma k mání Watch Dogs a The Stanley Parable.