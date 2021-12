Epic nadále rozdává hry zdarma, dnes nezávislou hru Loop Hero

Vánoční rozdělování v podání Epic Games Store pokračuje. Tentokrát je na 24 hodin k dispozici nezávislá adventura Loop Hero.

Herní internetový obchod Epic Games store před pár dny odstartoval vánoční rozdávání her zdarma. Každých 24 hodin se nabídka mění a zdarma tak budete moci získat přes tucet her až do konce tohoto roku. Dnes došla řada na 2D adventuru od nezávislého studia Four Quaters. Titul Loop Hero se zaměřuje na kampaň pro jednoho hráče a vrhne vás do nekonečného chaosu časové smyčky.

V průchodu hrou vám pomůžou mýtické kartičky, které můžete strategicky využít. Samozřejmě z nepřátel získáte i různé předměty, jež lze kreativními způsoby využít.

Akce trvá již tradičně do 17:00 hodin následujícího dne. Poté se nabídka opět obnoví. Pro tuto chvíli neznáme seznam nadcházejících her. Nezapomínejte tedy pravidelně kontrolovat herní obchod a naši rubriku.