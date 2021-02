Epic rozdává Metro: Last Light a For The King

Štědré rozdávání v podání herního obchodu Epic Games Store evidentně neskončilo. Po několika menších nezávislých hrách a jednom Star Wars titulu tu máme opět pořádnou herní nadílku. Epic nabízí tentokrát hned dvě hry.

První titul se jmenuje For The King. Už na první pohled na sebe hra láká jednoduchou grafikou s řadou geometrických tvarů. Ve For The King jde zejména o dobrodružný příběh zabalený do tahové strategie. Vše doplňuje originálně se generující mapa, úkoly a herní událost. Hrát můžete sami, ale i s kamarádem v režimu spolupráce.

Kdo se rád bojí, jistě sáhne po druhé hře. Jde o Metro: Last Light. Pokračování prvního dílu Metro 2033 opět láká na excelentní tajemnou atmosféru. V poctivě vyprávěném příběhu se budete bát nejen v opuštěných tunelech moskevského metra, ale také na zdevastovaném povrchu slavného města. Nezapomeňte se proto vybavit zásobou nábojů a filtrů do masky. Obojí budete potřebovat pro své přežití.

Metro: Last Light a For The King jsou dostupné zdarma na Epic Games Store do 11. února 17:00. Po přidání do knihovny vám obě hry zůstanou i po skončení akce.