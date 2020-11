Epic rozdává originální dobrodružnou hru The Textorcist, příští týden Elite Dangerous

Epic Games Store opět nabízí menší indie titul. Příští týden na řadu přijde o něco větší hra, totiž vesmírný simulátor Elite Dangerous.

Pokud si pamatujete na starší 2D adventury s kostičkovanou grafikou, jistě vám The Textorcist: The Story of Ray Bibbia nebude cizí. V tomto titulu od MorbidWire se stane vašim cílem uhýbat střelám nepřátel. Příběh doprovází trocha rocku, démonů a také psaní. Vaší zbraní budou totiž rychlé prsty a tím není myšleno jen samotné uhýbání. Textorcist, jak již název napovídá, využívá vytváření textů, respektive opisování slov. V roli Raye Bibbia si tak procvičíte i prstoklad. Hra je dostupná zdarma do 19. listopadu.

Příští týden se na Epicu objeví opět velká hra v podobě vesmírného simulátoru od Frontier Developments. Elite Dangerous, jak se hra jmenuje, představuje špičku ve svém žánru, a i několik let od vydání tvůrci neustále přinášejí aktualizace a nový obsah. Elite bude zdarma od 19. listopadu a po přidání do knihovny vám hra zůstane. Akci rozhodně nepropásněte.