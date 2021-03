Evropská komise schválila nákup herního studia Bethesda Microsoftem

Ke konci září americký gigant Microsoft zveřejnil obří akvizici ZeniMaxu, mateřské společnosti herního studia Bethesda. Obchodu nyní dala zelenou Evropská komise.

Microsoft s oblibou nakupuje menší i větší herní studia. Pod svá křídla si vzal například Mojang, tvůrce Minecraftu. Vlastní dále Turn 10, tvůrce závodů Forza, 343 Industries, kteří stojí za sérií Halo a řadu dalších. K nim se nově přidá také Bethesda.

Bethesda je nejvýraznější součástí ZeniMaxu, společnosti, kterou Microsoft za 7,5 miliardy kupuje. Jde o tvůrce her Wolfenstein, The Elder Scrolls, Dishonored, Fallout, Doom a dalších.

Jedná se o jednu z největších herních akvizic za poslední dobu. Proto musela celý obchod schválit i Evropská komise. Ta dala obchodu zelenou právě dnes.

Podle Microsoft to neznamená exkluzivitu her pro počítače a Xbox. Nové hry od Bethesdy budou i nadále vycházet například pro PlayStation. Dočkáme se ale většího začlenění starších i nových her v rámci služeb od Microsoftu. Xbox Game Pass se tak brzy rozroste právě o hry od Bethesdy.