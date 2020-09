Microsoft kupuje tvůrce The Elder Scrols, Falloutu a Dooma za 7,5 miliardy dolarů

Americký gigant Microsoft za 7,5 miliardy dolarů kupuje ZeniMax. Pod touto firmou nalezneme řadu herních studií v čele s Bethesdou.

Microsoft znovu investuje do herního odvětví. Včerejší den totiž přinesl investici o velikosti 7,5 miliard dolarů. Částka putuje na účet ZeniMax. Tato společnost vlastní několik vývojářských a herních studií v čele se známou Bethesdou. Co obchod za 173 miliard českých korun znamená? Microsoft si pod sebe vezme herní studia v čele s Bethesdou a dalšími. Pod světoznámou firmu budou patřit herní série jako Wolfenstein, The Elder Scrolls, Dishonored a Fallout.

Pro tuto chvíli není jasné, zda celý obchod ovlivní vývoj nových her. Microsoft nejspíše do jejich tvorby nebude příliš mluvit. Postará se hlavně o vydávání. Nové tituly krom PC a Xboxu vyjdou i na herní předplatné Xbox Game Pass, který je dostupný na počítače i konzole od Microsoftu. Stane se tomu tak vždy v den vydání.

Microsoft již dříve odkoupil například Mojang Studios, tvůrce legendárního Minecraftu. Výsledkem bylo rozšíření hry na další platformy. Hry Bethesdy a dalších tak nemusí být ve svém jádru vůbec ovlivněny. Pouze se jejich distribuce více zaměří na platformy od Microsoftu.