Exkluzivity zůstanou, fanoušci to tak chtějí, sdělil prezident Sony

Hry na PlayStation si počítačoví nadšenci užívají až s několikaletou prodlevou. Zatímco Microsoft nechává vydávat tituly na Xboxu i PC současně, mnohdy i v rámci předplatného Game Pass, Sony na to jde jinak.

Tři i více let prodlevy mezi vydáním na PlayStation a na PC. Takový je běžný scénář u exkluzivit u Sony. Tituly jako Horizon, Death Stranding, Days Gone nebo The Last of Us se dočkaly PC portu až po mnoha letech. Podle prezidenta Sony Interactive Entertainment to hráčům nevadí.

Jim Ryan v rozhovoru pro magazín Famitsu sdělil, že časová prodleva dva až tři roky je pro hráče přijatelná. Studio se podle něj soustředí na vyšší počet těchto exkluzivních her a postupně plánuje je vydávat na PC.

Do budoucna se tedy tento trend nikterak nezmění. Pokud si děláte zálusk například na druhou část The Last of Us na počítače, nejspíš si ještě počkáte.