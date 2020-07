Far Cry 6 odhaleno – podíváme se na ostrov připomínající Kubu

Online herní konference Ubisoft Forward představila nové Far Cry 6. Titul svým vzhledem nejvíce připomíná třetí díl z této legendární série.

Akce Ubisoft Forward sice nepřinesla mnoho překvapivých novinek, přesto jsme se dočkali porce herních záběrů, a hlavně dat vydání očekávaných her. Nejvíce otazníků se točilo kolem šestého pokračováním série Far Cry. Nový díl nás tematicky zavede na ostrov připomínající Kubu. Alespoň tam se scenérie hry velmi inspiruje. Hlavního záporáka si zahraje herec Giancarlo Esposito a příběh se bude točit okolo revoluce na zmíněném tropickém ostrově.

Ve Far Cry 6 se bude hlavní postava jmenovat Dani Rojas a v otevřeném světě nás čekají například nové boje ve městě. Ostrov Yara totiž nabídne rozsáhlé hlavní město Esperanza. Děj se bude odehrávat v současnosti, ačkoliv izolace ostrova od okolního světa způsobila, že většina technologie je spíše ze 60. a 70. let. Far Cry 6 vychází 18. února 2021 na Playstation 4 a 5, Xbox One, Xbox Series X, PC a streamovací službu Google Stadia.