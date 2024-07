Fortnite se vrací na zařízení od Applu

Fortnite se konečně vrací na iPhony a iPady. Šéf Epic Games oficiálně potvrdil, že hra bude brzy dostupná prostřednictvím mobilní aplikace Epic Games Store (EGS).

Začátkem letošního roku šéf Epic Games naznačoval, že by se Fortnite po dlouholetých sporech s Applem mohlo vrátit do App Store. Plánovalo se uvedení aplikace Epic Games Store, přes kterou by šlo Fortnite stáhnout. Když už se zdálo, že je den D na dosah, Apple aplikaci zakázal kvůli příliš podobnému designu tlačítek s těmi od Apple.

Po krátkém sporu se však podařilo najít řešení a Epic Games oznámilo na sociálních sítích, že aplikace prochází testováním a brzy bude dostupná v App Store.

Proč Fortnite není na iOS?

Fortnite zmizelo z iOS kvůli právnímu sporu mezi Epic Games a Apple. Epic Games se pokusilo obejít App Store, aby se vyhnulo placení 30% provize z nákupů ve hře, což vedlo k odstranění Fortnite z App Store. Následně se oba giganti soudili ohledně pravidel a podmínek App Store. Fortnite Mobile bylo z obchodu staženo v srpnu 2020.

Nyní se však zdá, že spory jsou zažehnány a hráči se mohou těšit na návrat Fortnite na jejich oblíbená zařízení od Applu.