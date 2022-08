GTA V můžete projít s kamarádem.

Pátý díl série Grand Theft Auto tu je s námi už nějakou řádku let a fanoušci netrpělivě vyhlíží pokračování. Rockstar Games si dávají na čas, a tak si hráči krátí čas různými modifikacemi. Jednou z nich je i multiplayerové rozšíření, které připravil šikovný vývojář.

Grand Theft Auto je známá série, která byla vždy o tom, udělat co největší chaos a ovládnout prakticky celé město. Pátý díl vyšel před osmi lety a o dalším se zatím jen šušká. Nebyli by to ale fanoušci studia Rockstar Games, kdyby si sami nepomohli. Na stránce GTA5-mods.com můžete najít hned několik povedených modifikací, které si hráči na počítači mohou kdykoliv zahrát.

Modifikace vám přidávají určité prvky, které v základní hře nenajdete. Můžete tak letět do vesmíru nebo zvednout míru brutality hry. Jedna z nejnovějších přidává možnost projít celou základní hru ve dvou. To v normálních hrách většinou není problém, GTA V ovšem nabízí jen hru pro jednoho hráče.

Díky modifikaci s názvem RAGECOOP-V tak nemusíte město Los Santos procházet sami. Měli byste si ale dát pozor na výběr parťáka, protože vám může pěkně zavařit.