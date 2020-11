Herní aktuality: další remastery Crysis, ukázka ovladače pro Playstation a paměť levnějšího Xboxu

Poslední dny opět přinesly řadu novinek. Crytek nejspíše připravuje remaster celé série Crysis, funkce v PS5 ovladači půjdou vypnout a v Xboxu Series S bude celkem málo místa na hry.

První díl Crysis si před nedávnem prošel remasterem. Tvůrci celé trilogie ovšem nejspíše neskončí u omlazení prvního dílu. Dle interních informací, které zveřejnil jeden uživatel na Twitteru, Crytek plánuje také remaster druhého a třetího dílu. Dost možná se pole Crysis her rozšíří i do virtuální reality a žánru battle royale. Mezi zmíněnými tituly je i odkaz na mobilní hru. Svět Crysis by se tak již příští rok mohl značně rozšířit.

Ovladač DualSense pro Playstation 5 neprošel jen změnou vzhledu. Nabídne například adaptivní triggery. Jde o zadní páčky s hlubokým stiskem. Odpor těchto páček lze měnit. Ačkoliv jde zdánlivě o maličkost, úprava odporu páček zajistí velký rozdíl při herním požitku řady titulů. Celý mechanismus má relativně kompaktní rozměry a je modulární. Při rozbití by tak část ovladače měla jít snadno vyměnit.

Konkurenční Microsoft nepřichystal předělaný ovladač, ale za to dvě různé konzole. Slabší Xbox Series S určitě naláká fanoušky na nízkou cenu. Vykoupeno to bude nižším výkonem a menším diskem. Jak malé úložiště opravdu bude? Dle uživatele na redditu se 512 GB disku smrskne po formátování a instalaci systému na 364 GB. Na tuto část půjdou nahrát hry. Není to moc a konzole navíc nedisponuje mechanikou. Ve výsledku tak jeden díl Call of Duty sebere i více jak polovinu úložiště. Pokud hodláte hrát hodně různých her, vyhraďte si pro jejich střídavé stahování rychlý internet. Případně Microsoft nabídne rozšiřující disk s cenou podobnou samotné konzoli.